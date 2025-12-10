ua en ru
Нацбанк поднял курс злотого на 4 копейки

Украина, Среда 10 декабря 2025 17:05
Нацбанк поднял курс злотого на 4 копейки Фото: Курс злотого вырос до 11,65 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс польского злотого к гривне на 11 декабря по сравнению с 10 декабря на 4 копейки – до 11,65 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6496 гривен за 1 злотый (+0,04 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,43 гривны или на 14%.Нацбанк поднял курс злотого на 4 копейки

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,75 гривен. Эти курсы почти выросли на 1 копейку по сравнению с 9 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 22 копейку, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,25-1,7 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 9 копеек. Официальный курс на 11 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2812 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

Официальный курс евро составляет 49,2153 гривен за 1 евро (+0,12 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 41,01-42,53 гривен, что на 10-11 копеек выше курса 9 декабря. Курсы евро находятся на уровне 48,95-49,55 гривен (рост на 6-10 копеек по сравнению с 9 декабря).

