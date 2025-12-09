Нацбанк підняв курс злотого на 2 копійки

Офіційний курс на 10 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6055 гривень за 1 злотий (+0,02 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,39 гривні або на 13,6%. bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,29 гривень і продають по 11,74 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з 8 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 21 копійку, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,2-1,7 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.