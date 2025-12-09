RU

Общество Образование Деньги Изменения

Нацбанк поднял курс злотого на 2 копейки

Фото: Курс злотого вырос до 11,61 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) увеличл курс польского злотого к гривне на 10 декабря по сравнению с 9 декабря на 2 копейки – до 11,61 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6055 гривен за 1 злотый (+0,02 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,39 гривны или на 13,6%.bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,29 гривен и продают по 11,74 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с 8 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 21 копейку, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,2-1,7 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 11 копеек. Официальный курс на 10 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1838 гривен за 1 доллар (+0,11 грн).

Официальный курс евро составляет 49,0935 гривен за 1 евро (+0,07 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 41,90-42,43 гривен, что на 6 копеек выше курса 8 декабря. Курсы евро находятся на уровне 48,89-49,45 гривен (рост на 3-7 копеек по сравнению с 8 декабря).

Курсы валют