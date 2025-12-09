Нацбанк поднял курс злотого на 2 копейки

Официальный курс на 10 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6055 гривен за 1 злотый (+0,02 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,39 гривны или на 13,6%. bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,29 гривен и продают по 11,74 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с 8 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 21 копейку, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,2-1,7 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.