Курс долара Економіка Авто Tech

Нацбанк підняв курс долара і євро на 10-15 копійок

Фото: Курс долара збільшився на 15 копійок (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс долара до гривні - на 15 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 30 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2179 гривень за 1 долар (+0,15 грн).

Офіційний курс євро становить 49,6525 гривень за 1 євро (+0,10 грн).

На міжбанку курс долара в результаті торгів 26 грудня зріс на 14-20 копійок - до 42,10-42,14 гривень (купівля-продаж), а курс євро збільшився на 20-28 копійок - до 49,62-49,65 гривень (купівля-продаж).

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні, порівняно зі значенням 26 грудня, збільшився на 11-14 копійок і становить 42,44 гривень, водночас курс продажу євро продемонстрував таку саму динаміку і досяг 50,02 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,89 і 49,37 гривень відповідно.

Прогноз курсу долара на січень

Попит на валюту на початку наступного місяця зросте, але незначно, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Наприкінці січня можливе зниження попиту, адже компанії сплачуватимуть податкові платежі в гривні і купуватимуть національну валюту.

На тлі передбачуваного попиту офіційний курс долара в січні перебуватиме в діапазоні 42,2-42,8 гривень. Водночас Тарас Лєсовий вважає, що курс поступово рухатиметься в напрямку 43 грн за долар (можливо, навіть у січні), однак без різких стрибків і сенсаційних курсових показників.

