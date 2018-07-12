Нацбанк оставил прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным

В конце года ожидается более существенное повышение административно регулируемых цен и тарифов

Национальный банк Украины (НБУ) оставил прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%. Об этом сообщили в Нацбанке, передает корреспондент РБК-Украина.

Да, как отметили в Нацбанке, более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии.

"Ведь в конце года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышения административно регулируемых цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке до цены импортного паритета, и соответствующее подорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг", - сообщили в НБУ.

Как отмечается, этот фактор также будет влиять на уровень инфляции и в течение первых трех кварталов следующего года, что не позволит Национальному банку привести ее в пределы целевого диапазона ранее IV квартала 2019 года.

В то же время на уровень инфляции во второй половине 2018 и в 2019 году будет влиять ряд факторов, эффекты которых, в отличие от повышения административно регулируемых цен и тарифов, должны быть компенсированы с помощью инструментов монетарной политики.

Среди таких факторов:

• высокий, чем ожидалось, внутренний спрос, в том числе за счет роста заработных плат и переводов от трудовых мигрантов;

• спад интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран и отсрочки получения финансирования по программе сотрудничества с МВФ;

• инфляционные ожидания, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.

Национальный банк оставил неизменным прогноз инфляции и на конец 2019 года – на уровне 5,8%, а в 2020 году инфляция замедлится до 5,0%.

Напомним, ранее сообщалось, что майский показатель инфляции в Украине оказался ниже прогноза Национального банка Украины, опубликованного в инфляционном отчете за апрель 2018 года.

В свою очередь заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявлял, что в Национальном банке Украины ожидают, что майский уровень инфляции окажется ниже прогнозируемого регулятором ранее.