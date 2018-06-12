Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Інфляція в Україні в травні сповільнилася до 11,7%

НовиниФінанси    12.06.2018 - 10:15
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Річний показник базової інфляції виявився трохи нижче прогнозу Нацбанку

Травневий показник інфляції в Україні виявився нижче прогнозу Національного банку України (НБУ), опублікованого в інфляційному звіті за квітень 2018 року. Це відбулося в основному завдяки стрімкому уповільнення зростання цін на продукти харчування, повідомляє пресс-служба регулятора.

Як повідомляється, в травні 2018 року споживча інфляція істотно сповільнилася - до 11,7% у річному вимірі (порівняно з 13,1% у квітні). У місячному вимірі індекс споживчих цін не змінився (порівняно із підвищенням на 0,8% у квітні).

Як уточнюють в НБУ, не так швидко, як у квітні, росли адміністративно регульовані ціни через уповільнення зростання цін на тютюнові вироби і помірніше, ніж у минулому році, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Згідно з даними НБУ, базова інфляція в травні сповільнилася до 9,3% у річному вимірі.

"Як і очікувалося, поступово вичерпується дія тимчасових чинників пропозицій, які викликали перевищення фактичних показників споживчої інфляції в другій половині 2017 року та у перші місяці поточного року", - йдеться в повідомленні.

Це відбувається внаслідок як більш сприятливих погодних умов цього року порівняно з весняними заморозками в минулому році, так і розширення пропозиції імпортної продукції.

"Додатковим чинником є проведення Нацбанком жорсткої монетарної політики, яка проявилася перш за все через зміцнення обмінного курсу гривні з січня 2018 року", - уточнює НБУ.

У той же час, як і в попередні місяці, зберігався тиск на ціни з боку подальшого зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці, а також швидкого відновлення споживчого попиту.

"Враховуючи поступове вичерпання тимчасових факторів пропозиції, які діяли в минулому, і досить жорсткі монетарні умови Національний банк очікує подальше поступове зниження споживчої інфляції у відповідності з прогнозом (8,9% р/р на кінець 2018) та її повернення в цільовий діапазон в середині 2019 року", - відзначили в НБУ.

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявляв, що в Національному банку України очікують, що травневий рівень інфляції виявиться нижче прогнозованого регулятором раніше.

НБУ знизив курс золота до 338,16 тис. гривень за 10 унцій НБУ на 12 червня зміцнив курс гривні до 26,09 грн/долар
Теги публікації: Національний банк України, інфляція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся