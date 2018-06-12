Інфляція в Україні в травні сповільнилася до 11,7%

Річний показник базової інфляції виявився трохи нижче прогнозу Нацбанку

Травневий показник інфляції в Україні виявився нижче прогнозу Національного банку України (НБУ), опублікованого в інфляційному звіті за квітень 2018 року. Це відбулося в основному завдяки стрімкому уповільнення зростання цін на продукти харчування, повідомляє пресс-служба регулятора.

Як повідомляється, в травні 2018 року споживча інфляція істотно сповільнилася - до 11,7% у річному вимірі (порівняно з 13,1% у квітні). У місячному вимірі індекс споживчих цін не змінився (порівняно із підвищенням на 0,8% у квітні).

Як уточнюють в НБУ, не так швидко, як у квітні, росли адміністративно регульовані ціни через уповільнення зростання цін на тютюнові вироби і помірніше, ніж у минулому році, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Згідно з даними НБУ, базова інфляція в травні сповільнилася до 9,3% у річному вимірі.

"Як і очікувалося, поступово вичерпується дія тимчасових чинників пропозицій, які викликали перевищення фактичних показників споживчої інфляції в другій половині 2017 року та у перші місяці поточного року", - йдеться в повідомленні.

Це відбувається внаслідок як більш сприятливих погодних умов цього року порівняно з весняними заморозками в минулому році, так і розширення пропозиції імпортної продукції.

"Додатковим чинником є проведення Нацбанком жорсткої монетарної політики, яка проявилася перш за все через зміцнення обмінного курсу гривні з січня 2018 року", - уточнює НБУ.

У той же час, як і в попередні місяці, зберігався тиск на ціни з боку подальшого зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці, а також швидкого відновлення споживчого попиту.

"Враховуючи поступове вичерпання тимчасових факторів пропозиції, які діяли в минулому, і досить жорсткі монетарні умови Національний банк очікує подальше поступове зниження споживчої інфляції у відповідності з прогнозом (8,9% р/р на кінець 2018) та її повернення в цільовий діапазон в середині 2019 року", - відзначили в НБУ.

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявляв, що в Національному банку України очікують, що травневий рівень інфляції виявиться нижче прогнозованого регулятором раніше.