Нацбанк залишив прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним

Наприкінці року очікується суттєвіше підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів

Національний банк України (НБУ) залишив прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним на рівні 8,9%. Про це повідомили у Нацбанку, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, як зазначили в Нацбанку, більш швидке, ніж прогнозувалося, уповільнення інфляції у травні-червні поточного року буде нівельоване у другому півріччі.

"Адже наприкінці року очікується суттєвіше, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, спрямоване на наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету, та відповідне здорожчання пов’язаних із ними житлово-комунальних послуг", - повідомили в НБУ.

Як зазначається, цей чинник також впливатиме на рівень інфляції і протягом перших трьох кварталів наступного року, що не дозволить Національному банку привести її в межі цільового діапазону раніше IV кварталу 2019 року.

Водночас на рівень інфляції у другій половині 2018 та у 2019 році буде впливати низка факторів, ефекти яких, на відміну від підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, мають бути компенсовані за допомогою інструментів монетарної політики.

Серед таких факторів:

• вищий, ніж досі очікувалося, внутрішній попит, у тому числі за рахунок зростання заробітних плат і переказів від трудових мігрантів;

• спад інтересу інвесторів до українських суверенних зобов’язань унаслідок глобальної тенденції виходу інвесторів з активів країн, що розвиваються, та відтермінування отримання фінансування за програмою співпраці з МВФ;

• інфляційні очікування, які продовжують перевищувати інфляційні цілі Національного банку.

Також Національний банк залишив незмінним прогноз інфляції і на кінець 2019 року – на рівні 5,8%, а у 2020 році інфляція уповільниться до 5,0%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що травневий показник інфляції в Україні виявився нижче прогнозу Національного банку України, опублікованого в інфляційному звіті за квітень 2018 року.

В свою чергу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявляв, що в Національному банку України очікують, що травневий рівень інфляції виявиться нижче прогнозованого регулятором раніше.