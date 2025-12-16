Нацбанк оновив курс злотого до нового рекордного значення

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 17 грудня порівняно з 16 грудня на 1 копійку - до 11,77 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 17 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7687 гривень за 1 злотий (+0,01 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,55 гривні або на 15%. bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,31 гривень і продають по 11,76 гривень. Ці курси майже зросли на 1-2 копійки порівняно з 16 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 23-24 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,26-1,71 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.