Нацбанк немного снизил курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2020 года снизил официальный курс евро до 33,58 гривен. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 ноября установлен на таком уровне: 33,4245 гривен за евро (- 0,1574 грн). При этом курс евро на 6 ноября составлял 33,5819 гривен за евро.

Фото: курс валют на 6 ноября

Межбанк

На межбанковском валютном рынке курс евро был стабилен в течение всего дня. Сегодняшние торги закрылись при курсе евро в продаже на уровне 33,39 гривен.

Курс доллара

Официальный курс доллара на 9 ноября 2020 года установлен на отметке 28,13 гривен. Это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим днем, курс приближается к психологической отметке.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.