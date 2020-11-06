Нацбанк трохи знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2020 року знизив офіційний курс євро до 33,58 гривень. Це на 15 копійок нижче у порівнянні з попереднім днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 листопада встановлено на такому рівні: 33,4245 гривень за євро (- 0,1574 грн). При цьому курс євро на 6 листопада становив 33,5819 гривень за євро.

Фото: курс валют на 6 листопада

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку курс євро був стабільний протягом всього дня. Сьогоднішні торги закрилися при курсі євро в продажу на рівні 33,39 гривень.

Курс долара

Офіційний курс долара на 9 листопада 2020 року встановлено на позначці 28,13 гривень. Це на 22 копійки нижче у порівнянні з попереднім днем, курс наближається до психологічної позначки.

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада встановлено на рівні 28,1375 гривень за 1 долар (- 0,2268 грн). При цьому курс на 6 листопада становив 28,3643 гривень за 1 долар.