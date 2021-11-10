Нацбанк немного опустил курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2021 года опустил официальный курс евро до 30,11 гривен. Это на девять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ .

Официальный курс евро на 11 ноября установлен на таком уровне: 30,1186 гривен за евро (-0,0889 гривен). При этом курс евро на 10 ноября составлял 30,2075 гривен за евро.

Фото: курсы валют на 10 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро немного опустился после того, как в течение двух дней подряд был на отметке 30,20 гривен.

Фото: динамика курса валют

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка курс евро в продаже опустился до 30,17 гривен за евро. Несмотря на колебания в течение торгового дня, на этой же отметке торги и закрылись.