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Нацбанк немного опустил курс евро

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Киев, Среда 10 ноября 2021 17:54
Нацбанк немного опустил курс евро Фото: курс евро немного опустился (freepik euro)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2021 года опустил официальный курс евро до 30,11 гривен. Это на девять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс евро на 11 ноября установлен на таком уровне: 30,1186 гривен за евро (-0,0889 гривен). При этом курс евро на 10 ноября составлял 30,2075 гривен за евро.

Нацбанк немного опустил курс евро

Фото: курсы валют на 10 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро немного опустился после того, как в течение двух дней подряд был на отметке 30,20 гривен.

Нацбанк немного опустил курс евро

Фото: динамика курса валют

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка курс евро в продаже опустился до 30,17 гривен за евро. Несмотря на колебания в течение торгового дня, на этой же отметке торги и закрылись.

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