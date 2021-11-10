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Нацбанк трохи опустив курс євро

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Київ, Середа 10 листопада 2021 17:54
Нацбанк трохи опустив курс євро Фото: курс євро трохи опустився (freepik euro)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2021 року опустив офіційний курс євро до 30,11 гривень. Це на дев'ять копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс євро на 11 листопада встановлено на такому рівні: 30,1186 гривень за євро (-0,0889 гривень). При цьому курс євро на 10 листопада становив 30,2075 гривень за євро.

Нацбанк трохи опустив курс євро

Фото: курси валют на 10 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро трохи опустився після того, як протягом двох днів поспіль був на позначці 30,20 гривень.

Нацбанк трохи опустив курс євро

Фото: динаміка курсу валют

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку курс євро у продажу опустився до 30,17 гривень за євро. Незважаючи на коливання протягом торгового дня, на цій же позначці торги і закрилися.

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