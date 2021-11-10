Доллар на межбанке снова перешел к росту
Курс доллара на межбанковском валютном рынке 10 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на одну копейку - до 26,10 гривен за доллар, в покупке - до 26,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже опустился на 10 копеек - до 30,17 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 26,0850 - 26,1050 грн/доллар, евро 30,1490 - 30,1721 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.
Отметим, торги 8 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,0750 - 26,0950 грн/доллар, евро 30,2470 - 30,2702 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2021 года опустил официальный курс почти до психологической отметки. В частности, курс доллара установлен на уровне 26,05 гривен за доллар, что является минимальным значениям с марта 2020 года.