Нацбанк майже вдвічі покращив прогноз щодо інфляції. Що буде з цінами

За його словами, інфляція залишатиметься на рівні нижче 10%, хоч і тимчасово пришвидшиться наступного року.

"НБУ покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний фактор перегляду - вплив високих урожаїв на динаміку продовольчих цін", - зазначив Пишний.

Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%. Вищі темпи підвищення цін будуть обумовлені низькою базою порівняння вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд ризиків безпеки, збільшенням зарплат і прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін.

Згідно з прогнозом, у 2025 році інфляція сповільниться до 6%. Цьому сприятиме очікуване зниження ризиків безпеки. Відновлення логістики та виробництва у післявоєнний період дозволить нарощувати пропозицію товарів та обмежити ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії.