UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацбанк майже вдвічі покращив прогноз щодо інфляції. Що буде з цінами

Фото: голова Національного банку України Андрій Пишний (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо інфляції на кінець 2023 року до 5,8%. Це майже вдвічі нижче за попередню оцінку, відповідно, ціни зростатимуть повільніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

За його словами, інфляція залишатиметься на рівні нижче 10%, хоч і тимчасово пришвидшиться наступного року.

"НБУ покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний фактор перегляду - вплив високих урожаїв на динаміку продовольчих цін", - зазначив Пишний.

Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%. Вищі темпи підвищення цін будуть обумовлені низькою базою порівняння вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд ризиків безпеки, збільшенням зарплат і прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін.

Згідно з прогнозом, у 2025 році інфляція сповільниться до 6%. Цьому сприятиме очікуване зниження ризиків безпеки. Відновлення логістики та виробництва у післявоєнний період дозволить нарощувати пропозицію товарів та обмежити ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії.

Нагадаємо, у вересні інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Зокрема річна інфляція (до вересня минулого року) сповільнилася до 7,1%. За даними Держстату, у середньому з початку 2023 року ціни зросли на 3%.

Також раніше повідомлялося, що український бізнес у 2023 році очікує інфляцію на рівні 14,8%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Україниціни в УкраїніІнфляція в Україні