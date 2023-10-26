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Нацбанк почти вдвое улучшил прогноз по инфляции. Что будет с ценами

Фото: глава Национального банка Украины Андрей Пышный (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции на конец 2023 года до 5,8%. Это почти вдвое ниже предыдущей оценки, соответственно, цены будут расти медленнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы НБУ Андрея Пышного.

По его словам, инфляция будет оставаться на уровне ниже 10%, хоть и временно ускорится в следующем году.

"НБУ улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основной фактор пересмотра - влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен", - отметил Пышный.

В то же время на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5 до 9,8%. Более высокие темпы повышения цен будут обусловлены низкой базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, более длительным сохранением давления на расходы бизнеса из-за пересмотра рисков безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен.

Согласно прогнозу, в 2025 году инфляция замедлится до 6%. Этому будет способствовать ожидаемое снижение рисков безопасности. Восстановление логистики и производства в послевоенный период позволит наращивать предложение товаров и ограничить ценовое давление. Весомое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители.

 

Напомним, в сентябре инфляция в Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. В частности, годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) замедлилась до 7,1%. По данным Госстата, в среднем с начала 2023 года цены выросли на 3%.

Также ранее сообщалось, что украинский бизнес в 2023 году ожидает инфляцию на уровне 14,8%.

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