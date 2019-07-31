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Нацбанк еще больше снизил курс евро

Новости » Финансы    31.07.2019 - 18:17
Нацбанк еще больше снизил курс евро
Фото: курс евро держится ниже 28 гривен (Pіxabay)

Курс евро второй день подряд находится ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил официальный курс евро на 8 копеек - до 27,90 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс евро на 1 августа установлен на таком уровне: 2790,0644 гривны за 100 евро (-7,9741 грн). При этом курс евро на 31 июля составлял 2798,0385 гривны за 100 евро.

Нацбанк еще больше снизил курс евро

 

Напомним, сегодня курс доллара на закрытии межбанка начал расти после утреннего обвала. В частности, торги закрылись в диапазоне: доллар 25,0950 - 25,1350 грн/доллар, евро 27,9808 - 28,0029 грн/евро, российский рубль 0,3949 - 0,3959 грн/рубль.

Как рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина, американская валюта на межбанке в ближайшие дни будет торговаться на отметках 25,0-25,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9-25,2 грн. Он подчеркнул, что доллар к гривне устойчиво снижается с начала года и уже опустился до уровней начала сентября 2016 года. 

Отметим, накануне курс евро опустился ниже 28 гривен впервые с января 2017 года.

 

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