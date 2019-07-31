Нацбанк еще больше снизил курс евро

Фото: курс евро держится ниже 28 гривен (Pіxabay)

Курс евро второй день подряд находится ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил официальный курс евро на 8 копеек - до 27,90 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс евро на 1 августа установлен на таком уровне: 2790,0644 гривны за 100 евро (-7,9741 грн). При этом курс евро на 31 июля составлял 2798,0385 гривны за 100 евро.

Напомним, сегодня курс доллара на закрытии межбанка начал расти после утреннего обвала. В частности, торги закрылись в диапазоне: доллар 25,0950 - 25,1350 грн/доллар, евро 27,9808 - 28,0029 грн/евро, российский рубль 0,3949 - 0,3959 грн/рубль.

Как рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина, американская валюта на межбанке в ближайшие дни будет торговаться на отметках 25,0-25,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9-25,2 грн. Он подчеркнул, что доллар к гривне устойчиво снижается с начала года и уже опустился до уровней начала сентября 2016 года.

Отметим, накануне курс евро опустился ниже 28 гривен впервые с января 2017 года.