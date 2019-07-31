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Нацбанк ще більше знизив курс євро

Новини » Фінанси    31.07.2019 - 18:17
Нацбанк ще більше знизив курс євро
Фото: курс євро тримається нижче 28 гривень (Pіxabay)

Курс євро другий день поспіль знаходиться нижче 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 1 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив офіційний курс євро на 8 копійок - до 27,90 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс євро на 1 серпня встановлено на такому рівні: 2790,0644 гривні за 100 євро (-7,9741 грн). При цьому курс євро на 31 липня становив 2798,0385 гривні за 100 євро.

Нацбанк ще більше знизив курс євро

 

Нагадаємо, сьогодні курс долара на закритті міжбанку почав рости після ранкового обвалу. Зокрема, торги закрилися в діапазоні: долар 25,0950 - 25,1350 грн/долар, євро 27,9808 - 28,0029 грн/євро, російський рубль 0,3949 - 0,3959 грн/рубль.

Як розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна, американська валюта на міжбанку в найближчі дні буде торгуватися на відмітках 25,0-25,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9-25,2 грн. Він підкреслив, що долар до гривні стійко знижується з початку року і вже опустився до рівнів початку вересня 2016 року.

Відзначимо, напередодні курс євро опустився нижче за 28 гривень вперше з січня 2017 року.

 

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