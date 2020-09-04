Нацбанк Беларуси допустил снижение рейтингов страны из-за политического кризиса

Фото: белорусский рубль (news.myseldon.com)

Кризис приведет к росту стоимости внешних займов для Беларуси

Национальный банк Беларуси (НББ) допускает снижение международными рейтинговыми агентствам рейтингов страны на фоне политической нестабильности. Кризис может привести к росту ставок заимствований.

Об этом сказал член правления НББ Денис Горегляд в интервью изданию "Беларусь Сегодня".

"Если из-за ухудшения показателей макроэкономической стабильности у Беларуси снизится рейтинг, то для его восстановления понадобится несколько лет. И все это время стоимость ресурсов для страны будет выше. Несомненно, чем быстрее разрешится социально-политическая ситуация, тем меньше будут потери", - сказал он.

По его словам, внешние инвесторы и заемщики следят за развитием социально-политической ситуации в Беларуси. "Нельзя сказать, что рынки для наших банков закрылись. Полностью они не закрываются практически никогда. Вопрос в цене заемных ресурсов: сейчас она достаточно высокая", - отметил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Беларуси приостановил с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведение постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт. Эти кредиты направлялись на валютный рынок.

Отметим, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.