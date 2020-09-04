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Нацбанк Білорусі допустив зниження рейтингів країни через політичну кризу

Мінськ, П'ятниця 04 вересня 2020 14:42
Нацбанк Білорусі допустив зниження рейтингів країни через політичну кризу
Фото: білоруський рубль (news.myseldon.com)
Автор: Олександр Білоус

Криза призведе до зростання вартості зовнішніх позик для Білорусі

Національний банк Білорусі (НББ) допускає зниження міжнародними рейтинговими агентствами рейтингів країни на тлі політичної нестабільності. Криза може призвести до зростання ставок запозичень.

Про це сказав член правління НББ Денис Горегляд в інтерв'ю виданню "Беларусь Сегодня".

"Якщо через погіршення показників макроекономічної стабільності у Білорусі знизиться рейтинг, то для його відновлення знадобиться кілька років. І все це час вартість ресурсів для країни буде вище. Безсумнівно, чим швидше вирішиться соціально-політична ситуація, тим менше будуть втрати", - сказав він.

За його словами, зовнішні інвестори і позичальники стежать за розвитком соціально-політичної ситуації в Білорусі. "Не можна сказати, що ринки для наших банків закрилися. Повністю вони не закриваються практично ніколи. Питання в ціні позичкових ресурсів: зараз вона досить висока", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк Білорусі припинив з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій з підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт. Ці кредити спрямовувались на валютний ринок.

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.

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