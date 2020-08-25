Нацбанк Беларуси прекратил кредитовать банки из-за давления на валютный рынок

Фото: белорусский рубль (news.myseldon.com)

Белорусы конвертируют местные рубли в доллары

Национальный банк Беларуси приостановил с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведение постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт. Эти кредиты направлялись на валютный рынок.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой сообщение банка.

"В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок", - говорится в сообщении банка.

Однако данное решение означает, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что политическая напряженность в Беларуси обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к конвертации своих сбережений в доллары США. Однако белорусские банки в настоящий момент обладают значительным запасом ликвидности, а также могут рассчитывать на поддержку государства или зарубежных материнских банков.

Отметим, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.

На фоне протестов жители страны начали скупать валюту. Белорусский рубль 24 августа потерял еще почти 2%, опустившись до минимального значения с 9 апреля в 2,5364 рублей за доллар.