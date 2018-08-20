Нацбанк на 21 августа усилил курс гривны относительно евро до 31,63 грн/евро

Евро подешевел на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 августа, повысил курс гривни к евро на 15 копеек - до 31,63 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 августа установлен на таком уровне:

3 162,9609 гривны за 100 евро (-14,9634).

Напомним, Национальный банк Украины на 21 августа 2018 года усилил курс гривны до 27,70 гривен за доллар. Официальный курс гривны на 21 августа установлен на таком уровне: 2 769,6680 гривны за 100 долларов (+22,8021)

Отметим, 20 августа 2018 года курс доллара в обменных пунктах Украины в 15:30 в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 15 копеек - до 27,91 гривен за доллар, курс покупки доллара опустился до 27,62 гривен за доллар. По сравнению с данными на 17 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,96 гривен за евро.

Добавим, что Европейский союз направил Украине еще 15,5 млн гривен на реформу системы государственного управления. Второй транш выделен на основе достигнутых в 2017 году результатов. Сумма в 15,5 млн евро является частью 90 млн, которые составляют обязательства ЕС относительно поддержки данной реформы. Отметим, в мае 2017 года ЕС оказывал поддержку реформе в сумме 10 млн евро.