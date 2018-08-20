Нацбанк на 21 серпня посилив курс гривні щодо євро до 31,63 грн/євро

Євро подешевшав на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем, 20 серпня, ​​підвищив курс гривні до євро на 15 копійок - до 31,63 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 серпня встановлено на такому рівні:

3 162,9609 гривні за 100 євро (-14,9634).

Нагадаємо, Національний банк України на 21 серпня 2018 року посилив курс гривні до 27,70 гривень за долар. Офіційний курс гривні на 21 серпня встановлено на такому рівні: 2 769,6680 гривні за 100 доларів (+22,8021)

Відзначимо, 20 серпня 2018 року курс долара в обмінних пунктах України о 15:30 в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 15 копійок - до 27,91 гривень за долар, курс купівлі долара опустився до 27,62 гривень за долар. Порівняно з даними 17 серпня курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,96 гривень за євро.

Додамо, що Європейський союз направив Україні ще 15,5 млн гривень на реформу системи державного управління. Другий транш виділений на основі досягнутих у 2017 році результатів. Сума в 15,5 млн євро є частиною 90 млн, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки даної реформи. Відзначимо, в травні 2017 року ЄС надавав на реформу 10 млн євро.