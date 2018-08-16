Нацбанк на 17 августа ослабил курс гривны относительно евро до 31,46 грн/евро

Евро подорожал на 39 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны к евро - до 31,46 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3 146,1396 гривны за 100 евро (+38,5409).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НБУ на 17 августа ослабил официальный курс гривны до 27,67 грн /доллар.

Отметим, что 16 августа в обменных пунктах Украины сегодня в 15:55 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 31 копейку - до 27,90 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,56 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 августа курс евро в продаже вырос на 27 копеек - до 31,81 гривен за евро.

Добавим, что Европейский союз направил Украине еще 15,5 млн гривен на реформу системы государственного управления. Второй транш выделен на основе достигнутых в 2017 году результатов. Сумма в 15,5 млн евро является частью 90 млн, которые составляют обязательства ЕС относительно поддержки данной реформы. Отметим, в мае 2017 года ЕС оказывал помощь на реформу в сумме 10 млн евро.