Готівковий курс долара в продажу досяг 27,90 грн/долар

Євро подорожчав на 27 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 серпня 2018 року, о 15:55 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 31 копійку - до 27,90 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,56 гривень за долар. Порівняно з даними 15 серпня курс євро в продажу зріс на 27 копійок - до 31,81 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 27,00 - 27,83 (26,90 - 27,48 - 15 серпня), продажу 27,70 - 28,00 (27,47 - 27,95 - 15 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,5740 (27,3333 - 15 серпня), продажу - 27,9002 (27,5920 - 15 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,55 - 31,63 (30,37 - 31,27 - 15 серпня), продажу - 31,45 - 32,10 (31,15 - 31,85 - 15 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,2097 (30,9469 - 15 серпня), продажу - 31,8169 (31,5475 - 15 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,080 - 15 серпня), продажу - 4,050 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 15 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,716 (3,712 - 15 серпня), продажу 4,211 (4,210 - 15 серпня) грн за 10 рублів.