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НАТО зробило заяву через можливу атаку Ірану на цілі в Європі

18:15 19.08.2026 Ср
2 хв
Чи готове НАТО захищати Європу, якщо Іран наважиться на удари?
aimg Марія Науменко
Фото: військовослужбовці НАТО (Getty Images)

Іран може розглядати удари по військових об'єктах США в Європі у разі нової ескалації, а НАТО вже заявило про готовність захищати союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Альянсі нагадали, що вже стикалися з ракетною загрозою з боку Ірану. За словами представника НАТО, на початку цього року системи протиповітряної оборони чотири рази перехоплювали балістичні ракети, які прямували в бік Туреччини.

"Як було продемонстровано на початку цього року, коли системи протиповітряної оборони НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли до Туреччини з Ірану, наша позиція щодо стримування та оборони є міцною й ефективною", - заявив представник Альянсу в коментарі CNN.

У НАТО запевнили, що стежать за ситуацією та готові реагувати на можливі загрози.

"Ми готові протистояти будь-якій загрозі і завжди робитимемо все необхідне для захисту всіх союзників", - заявив представник Альянсу.

Таким чином, у НАТО дали зрозуміти, що можливі атаки на американські об'єкти в Європі розглядатимуть у ширшому контексті безпеки країн-членів Альянсу.

Нові побоювання виникли після публікації Financial Times.

Видання з посиланням на джерела, наближені до іранського режиму, повідомило, що Тегеран розглядав можливість ударів по військових об'єктах США в Європі у разі подальшого загострення конфлікту.

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