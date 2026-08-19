НАТО сделало заявление из-за возможной атаки Ирана на цели в Европе

В Альянсе напомнили, что уже сталкивались с ракетной угрозой со стороны Ирана. По словам представителя НАТО, в начале этого года системы противовоздушной обороны четырежды перехватывали баллистические ракеты, направлявшиеся в сторону Турции.

"Как было продемонстрировано в начале этого года, когда системы противовоздушной обороны НАТО четыре раза успешно перехватили летящие в Турцию из Ирана баллистические ракеты, наша позиция по сдерживанию и обороне является прочной и эффективной", - заявил представитель Альянса в комментарии CNN.

В НАТО заверили, что следят за ситуацией и готовы реагировать на возможные угрозы.

"Мы готовы противостоять любой угрозе и будем всегда делать все необходимое для защиты всех союзников", - заявил представитель Альянса.

Таким образом, в НАТО дали понять, что возможные атаки на американские объекты в Европе будут рассматриваться в более широком контексте безопасности стран-членов Альянса.