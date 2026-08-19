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НАТО сделало заявление из-за возможной атаки Ирана на цели в Европе

18:15 19.08.2026 Ср
2 мин
Готово ли НАТО защищать Европу, если Иран отважится на удары?
aimg Мария Науменко
Фото: военнослужащие НАТО (Getty Images)

Иран может рассматривать удары по военным объектам США в Европе в случае новой эскалации, а НАТО уже заявило о готовности защищать союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Альянсе напомнили, что уже сталкивались с ракетной угрозой со стороны Ирана. По словам представителя НАТО, в начале этого года системы противовоздушной обороны четырежды перехватывали баллистические ракеты, направлявшиеся в сторону Турции.

"Как было продемонстрировано в начале этого года, когда системы противовоздушной обороны НАТО четыре раза успешно перехватили летящие в Турцию из Ирана баллистические ракеты, наша позиция по сдерживанию и обороне является прочной и эффективной", - заявил представитель Альянса в комментарии CNN.

В НАТО заверили, что следят за ситуацией и готовы реагировать на возможные угрозы.

"Мы готовы противостоять любой угрозе и будем всегда делать все необходимое для защиты всех союзников", - заявил представитель Альянса.

Таким образом, в НАТО дали понять, что возможные атаки на американские объекты в Европе будут рассматриваться в более широком контексте безопасности стран-членов Альянса.

Новые опасения возникли после публикации Financial Times.

Издание со ссылкой на источники, приближенные к иранскому режиму, сообщило, что Тегеран рассматривал возможность ударов по военным объектам США в Европе в случае дальнейшего обострения конфликта.

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