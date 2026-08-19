Іран готується до ударів по країнах Європи, - FT
Іранський режим планує атакувати військові об'єкти США в європейських країнах. Такий розвиток подій імовірний, якщо американський президент Дональд Трамп наважиться на нову ескалацію війни на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як стверджують інсайдери, Тегеран уже розглядає сценарії атак на американські цілі у країнах Південно-Східної Європи.
Так, однією з перших під удар може потрапити Болгарія. Як відомо, у липні вона дозволила використовувати авіабазу Безмер для дозаправки американських літаків.
Окрім того, Іран може атакувати Кіпр. Нагадаємо, саме там у березні безпілотник атакував британську військову базу.
Також Тегеран розглядав можливість пошкодження підводних оптоволоконних кабелів в Ормузькій протоці, якщо ситуація почне загострюватися.
Такі погрози свідчать про те, що в Тегерані дедалі серйозніше готуються до можливого відновлення війни. Представники іранського режиму вважають, що нове протистояння може розпочатися і це, мовляв, лише питання часу.
Водночас переговори щодо відновлення роботи Ормузької протоки фактично зупинилися. Минулого тижня верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї призначив представників жорсткої лінії на ключові посади у сфері безпеки та військового управління. А у вівторок Трамп заявив, що між Вашингтоном і Тегераном "немає жодних переговорів чи розмов, які тривають або заплановані".
До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що Росія постачає до Ірану через Каспійське море вибухівку, компоненти для безпілотників та боєприпаси.
Також ми писали, що Іран не збирається відкривати Ормуз і висуває вимоги до США.
Окрім того, нещодавно Трамп знову поділився планами оголосити Ормузьку протоку територією США.