Іран готується до ударів по країнах Європи, - FT

Іранський режим планує атакувати військові об'єкти США в європейських країнах. Такий розвиток подій імовірний, якщо американський президент Дональд Трамп наважиться на нову ескалацію війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як стверджують інсайдери, Тегеран уже розглядає сценарії атак на американські цілі у країнах Південно-Східної Європи.

Так, однією з перших під удар може потрапити Болгарія. Як відомо, у липні вона дозволила використовувати авіабазу Безмер для дозаправки американських літаків.

Окрім того, Іран може атакувати Кіпр. Нагадаємо, саме там у березні безпілотник атакував британську військову базу.

Також Тегеран розглядав можливість пошкодження підводних оптоволоконних кабелів в Ормузькій протоці, якщо ситуація почне загострюватися.

Такі погрози свідчать про те, що в Тегерані дедалі серйозніше готуються до можливого відновлення війни. Представники іранського режиму вважають, що нове протистояння може розпочатися і це, мовляв, лише питання часу.

Водночас переговори щодо відновлення роботи Ормузької протоки фактично зупинилися. Минулого тижня верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї призначив представників жорсткої лінії на ключові посади у сфері безпеки та військового управління. А у вівторок Трамп заявив, що між Вашингтоном і Тегераном "немає жодних переговорів чи розмов, які тривають або заплановані".