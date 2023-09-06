В НАТО зробили заяву щодо падіння дрона РФ в Румунії

НАТО виступило із заявою після того, як міністр оборони Румунії заявив, що частини ймовірного російського безпілотника впали на румунську територію.

"Румунська влада підтвердила, що уламки, можливо, від безпілотника, були знайдені на румунській землі, недалеко від кордону з Україною", - заявив речник НАТО Ділан Вайт.

Він також повідомив, що влада Румунії наразі розслідує цей інцидент та вже поінформувала союзників по НАТО.

Північноатлантичної ради, і союзники, за словами речника, висловили рішучу солідарність з Румунією.

"З минулого року, у відповідь на агресивну війну Росії проти України, НАТО значно посилила свою присутність у Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося в тісному контакті з нашим союзником Румунією", - додав Вайт.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай.

Вже після атаки в Міністерстві закордонних справ України наголосили, що дрони РФ впали на території Румунії. Офіційний Бухарест не підтверджував цієї інформації.

Тільки сьогодні у Міноборони Румунії заявили, що справді виявили фрагменти ймовірного безпілотника у прикордонній зоні.

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