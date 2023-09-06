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В НАТО сделали заявление относительно падения дрона РФ в Румынии

Фото: падение дрона РФ в Румынии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Союзники Румынии по НАТО "выразили солидарность". Это произошло после того, как части вероятного российского беспилотника упали на ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

НАТО выступило с заявлением после того, как министр обороны Румынии заявил, что части вероятного российского беспилотника упали на румынскую территорию.

"Румынские власти подтвердили, что обломки, возможно, от беспилотника, были найдены на румынской земле, недалеко от границы с Украиной", - заявил представитель НАТО Дилан Уайт.

Он также сообщил, что власти Румынии сейчас расследуют этот инцидент и уже проинформировали союзников по НАТО. 

Североатлантического совета, и союзники, по словам представителя, выразили решительную солидарность с Румынией.

"С прошлого года, в ответ на агрессивную войну России против Украины, НАТО значительно усилила свое присутствие в Черноморском регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", - добавил Уайт.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала портовая инфраструктура в Одесской области на реке Дунай.

Уже после атаки в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что дроны РФ упали на территории Румынии. Официальный Бухарест не подтверждал эту информацию.

Только сегодня в Минобороны Румынии заявили, что действительно обнаружили фрагменты предполагаемого беспилотника в приграничной зоне.

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