Грузія хоче стати членом ЄС разом з Абхазією та Південною Осетією до 2030 року, - прем'єр

Грузія хоче стати членом ЄС до 2030 року разом з Південною Осетією та Абхазією, які сьогодні перебувають під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе в соцмережі X.

Таку заяву грузинський прем'єр зробив у своєму вітанні з Днем незалежності Грузії. "Наша грузинська мрія - до 2030 року жити в єдиній і сильній Грузії разом з нашими абхазькими й осетинськими братами й сестрами. Об’єднана та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році", - написав Кобахідзе в соцмережі X. Окупація Південної Осетії та Абхазії Росією почалася під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року. Після короткого, але інтенсивного конфлікту Росія визнала "незалежність" обох грузинських регіонів, встановила там військові бази та значний вплив. Грузія та більшість міжнародної спільноти, включно з Україною, вважають ці території окупованими Росією.