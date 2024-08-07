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В НАТО сделали заявление в годовщину оккупации Россией грузинских регионов

Брюссель, Среда 07 августа 2024 14:18
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В НАТО сделали заявление в годовщину оккупации Россией грузинских регионов Фото: в НАТО сделали заявление об оккупации Абхазии и Южной Осетии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАТО Фару Дахлалу в Twitter (X).

Спикер заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.

"Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - отметила Дахлала.

В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии. В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.

"Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении другими народами, международном праве, международно признанных границах, стремлении восстановить имперское доминирование", - заявили в МИД.

Оккупация грузинских регионов

Напомним, Россия ввела войска на территории Грузии в августе 2008 года. В результате Грузию лишили контроля над Абхазией и Южной Осетией. Москва признала "независимость" регионов, однако в мире регионы считаются оккупированными и частью территорий Грузии.

В Грузии заявляли, что хотят присоединиться к Европейскому союзу вместе с Абхазией и Южной Осетией.

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НАТО Грузия Российская Федерация Абхазия Южная Осетия
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