В НАТО сделали заявление в годовщину оккупации Россией грузинских регионов

В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАТО Фару Дахлалу в Twitter (X).

Спикер заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.

"Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - отметила Дахлала.

В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии. В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.

"Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении другими народами, международном праве, международно признанных границах, стремлении восстановить имперское доминирование", - заявили в МИД.