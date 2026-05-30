Драми не буде? У НАТО зробили заяву про відносини зі США

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що європейські союзники вже реагують на вимоги Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат і рухаються до виконання нових цілей Альянсу.

За його словами, НАТО має чіткий механізм оборонного планування, який дозволить країнам-членам поступово наростити необхідні спроможності та досягти цільового рівня витрат у 5% ВВП.

"У нас є процес оборонного планування НАТО, який надає нам необхідні можливості, і ми вчасно їх отримаємо", - наголосив Каво Драгоне.

Він також підкреслив, що "з військової точки зору" у відносинах між НАТО та США немає жодних "драматичних ситуацій".

Коментуючи нещодавні інциденти з російськими безпілотниками, які порушували повітряний простір країн НАТО, Каво Драгоне закликав не реагувати на такі випадки "надмірно" емоційно.

Заяви Каво Драгоне прозвучали після виступу міністра оборони США Піта Гегсета на форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

Він зазначив, що країни Європи та НАТО мають ухвалити низку важливих рішень, не уточнивши, про що саме йдеться.