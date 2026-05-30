Драмы не будет? В НАТО сделали заявление об отношениях с США

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что европейские союзники уже реагируют на требования Вашингтона по увеличению оборонных расходов и движутся к выполнению новых целей Альянса.

По его словам, НАТО имеет четкий механизм оборонного планирования, который позволит странам-членам постепенно нарастить необходимые способности и достичь целевого уровня расходов в 5% ВВП.

"У нас есть процесс оборонного планирования НАТО, который предоставляет нам необходимые возможности, и мы вовремя их получим", - подчеркнул Каво Драгоне.

Он также подчеркнул, что "с военной точки зрения" в отношениях между НАТО и США нет никаких "драматических ситуаций".

Комментируя недавние инциденты с российскими беспилотниками, которые нарушали воздушное пространство стран НАТО, Каво Драгоне призвал не реагировать на такие случаи "чрезмерно" эмоционально.

Заявления Каво Драгоне прозвучали после выступления министра обороны США Пита Гегсета на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он отметил, что страны Европы и НАТО должны принять ряд важных решений, не уточнив, о чем именно идет речь.