НАТО змінює правила витрат: допомогу Україні врахують в оборонному плані, - Euractiv

У НАТО хочуть враховувати нові кошти, витрачені на зміцнення ЗСУ - "пов'язаними з обороною" в рамках пропозиції Альянсу підвищити свої витрати на оборону до 5% від ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Тепер нові закупівлі військової техніки спеціально для України, а також інвестиції в українську військову промисловість - будуть враховуватися країнами НАТО як "оборонні" витрати відповідно до нових цільових показників витрат.
Як пише видання, угода все ще може бути переглянута, перш ніж 24 і 25 червня в Гаазі відбудеться щорічний саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі буде схвалено загальну угоду про підвищення цільових показників витрат на оборону з нинішніх 2% ВВП. При цьому, остаточні деталі цільових показників, ймовірно, будуть розроблені пізніше.
Поточна пропозиція НАТО закликає кожного члена Альянсу щорічно витрачати щонайменше 5% на оборону: з них 3,5% будуть спрямовані на основні оборонні сфери (військова техніка та грошове забезпечення солдатів), решта 1,5% - на кібербезпеку, інфраструктуру або цілі підвищення стійкості.
За словами джерел, серед 32 військових союзників існує спільна згода, що до другої категорії зараховуватимуться лише нові кошти, витрачені на військову підтримку України.
Згідно з поточним станом внутрішніх обговорень, вартість пожертвувань, які надходять з наявних запасів, - не враховуватимуть під час підрахунку цільового показника, щоб уникнути подвійного врахування грошей, уже витрачених на придбання спорядження.
Видання зазначає, що обладнання, передане Україні з військових арсеналів НАТО, вже враховувалося як частина регулярних витрат на основну оборону під час первісного придбання. Однак майбутні замовлення на заміну переданого обладнання все одно будуть враховуватися в цільовому показнику основної оборони в 3,5%. При цьому невійськова допомога Україні від країн НАТО не враховуватиметься як "пов'язана з обороною" в цільових витратах альянсу.
Тобто, якщо країна НАТО купує нову зброю для України або вкладає гроші в український ВПК - це піде у витрати 1,5%. Якщо ж країна замінює зброю, яку раніше віддала Україні - ці витрати йдуть основний блок - 3,5%. У разі, якщо передано стару зброю зі складу або ж гуманітарна допомога - це не враховується у витрати.
Два джерела стверджують, що рішення враховувати фінансову допомогу українським військовим як витрати НАТО на оборону має сенс з огляду на те, що озброєння України має прямий і позитивний вплив на безпеку Альянсу.
Нагадаємо, наприкінці цього місяця, 24 і 25 червня очікується щорічний саміт НАТО. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україну запросили на цю зустріч. Зокрема, очільник українського МЗС Андрій Сибіга говорив щодо "інфраструктури" та можливих результатів саміту.
Крім того, сьогодні в Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп також буде присутній на заході.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАТО просить європейські держави-члени посилити наземну протиповітряну оборону у п'ять разів, оскільки Альянс прагнутиме закрити ключову проблему на тлі загрози російський агресії.
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