НАТО меняет правила трат: помощь Украине учтут в оборонном плане, - Euractiv

Теперь новые закупки военной техники специально для Украины, а также инвестиции в украинскую военную промышленность - будут учитываться странами НАТО как "оборонные" расходы в соответствии с новыми целевыми показателями расходов.

Как пишет издание, соглашение все еще может быть пересмотрено, прежде 24 и 25 июня в Гааге состоится ежегодный саммит НАТО. Ожидается, что на встрече будет одобрено общее соглашение о повышении целевых показателей расходов на оборону с нынешних 2% ВВП. При этом, окончательные детали целевых показателей, вероятно, будут разработаны позже.

Текущее предложение НАТО призывают каждого члена Альянса ежегодно тратить не менее 5% на оборону: из них 3,5% будут направлены на основные оборонные сферы (военная техника и денежное довольствие солдат), остальные 1,5% - на кибербезопасность, инфраструктуру или цели повышения устойчивости.

По словам источников, среди 32 военных союзников существует общее согласие, что во вторую категорию будут засчитываться только новые средства, потраченные на военную поддержку Украины.

Согласно текущему состоянию внутренних обсуждений, стоимость пожертвований, поступающих из существующих запасов - не будет учитываться при подсчете целевого показателя, чтобы избежать двойного учета денег, уже потраченных на приобретение снаряжения.

Издание отмечает, что оборудование, переданное Украине из военных арсеналов НАТО, уже учитывалось как часть регулярных расходов на основную оборону при первоначальном приобретении. Однако будущие заказы на замену переданного оборудования все равно будут учитываться в целевом показателе основной обороны в 3,5%. При этом невоенная помощь Украине от стран НАТО не будет учитываться как "связанная с обороной" в целевых расходах альянса.

То есть, если страна НАТО покупает новое оружие для Украины или вкладывает деньги в украинский ВПК - это пойдет в расходы 1,5%. Если же страна заменяет оружие, которое раньше отдала Украине - эти траты идут основной блок - 3,5%. В случае, если передано старое оружие со склада или же гуманитарная помощь - это не учитывается в расходы.

Два источника утверждают, что решение учитывать финансовую помощь украинским военным как расходы НАТО на оборону имеет смысл, учитывая, что вооружение Украины оказывает прямое и положительное влияние на безопасность Альянса.