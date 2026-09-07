У НАТО змінили роботу "Рамштайну": Гетьманчук розповіла про нову систему

Зміна керівництва українського Міноборони не призвела до зупинення роботи Контактної групи з питань оборони України. Після реформи " Рамштайн " перейшов систему постійної координації різних рівнях.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.
"Не вплинуло. Перерва, пов'язана з відсутністю повноцінного міністра, не спровокувала перерву у роботі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), оскільки реформа "Рамштайну", яку ми провели протягом останнього року, зробила процес безперервним", – заявила Гетьманчук.
За її словами, робота групи наразі не обмежується зустрічами міністрів оборони. Після того, як НАТО з ініціативи Німеччини та Великобританії підключилося до координаційної та організаційної роботи в рамках "Рамштайну", було створено кілька ключових механізмів, які забезпечили безперервність процесу.
Одним із них став формат UDCG Leadership QUAD, до якого входять Великобританія, Німеччина, Україна та НАТО. У цьому форматі зустрічі відбуваються або на рівні міністрів оборони, або на рівні їхніх заступників між засіданнями групи.
Крім того, у штаб-квартирі НАТО була створена команда UDCG Team на рівні міжнародного секретаріату Альянсу. Вона у щоденному режимі відстежує внески країн-партнерів: яку допомогу вони пообіцяли Україні та на якому етапі перебуває її надання.
Ще одним елементом реформи стала UDCG Delivery Unit – робоча група експертного рівня, до якої входять представники Великобританії, Німеччини, України, зокрема, співробітники Місії України при НАТО, а також міжнародного секретаріату Альянсу. Її засідання відбуваються щотижня.
"Також є UDCG Delivery Unit – робоча група експертного рівня, куди входять представники Великобританії, Німеччини, України, зокрема представники Місії України при НАТО, а також міжнародного секретаріату НАТО. Тут щотижня проходять засідання, на яких також відстежується виконання всіх зобов'язань, взятих країнами на себе, і продовжується підготовка пояснила Гетьманчук.
Таким чином, координація військової допомоги Україні триває між основними засіданнями UDCG, а виконання зобов'язань партнерів відстежується на постійній основі.
Нагадаємо, що раніше голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначала, що Альянс все більше розглядає Україну не лише як отримувача допомоги, а й як джерело власних оборонних можливостей. За її словами, український бойовий досвід і здібності, що є у країни, можуть у перспективі посилити європейську складову НАТО і частково компенсувати можливості, які зараз забезпечують США.