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В НАТО изменили работу "Рамштайна": Гетьманчук рассказала о новой системе

09:53 07.09.2026 Пн
2 мин
Что изменилось за кулисами "Рамштайна"
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Фото: глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук (facebook.com_alyona.getmanchuk)

Смена руководства украинского Минобороны не привела к остановке работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. После реформы "Рамштайн" перешел на систему постоянной координации на разных уровнях.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

"Не повлияло. Перерыв, связанный с отсутствием полноценного министра, не спровоцировал перерыв в работе Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), поскольку реформа "Рамштайна", которую мы провели в течение последнего года, сделала процесс непрерывным", – заявила Гетьманчук.

По ее словам, работа группы теперь не ограничивается встречами министров обороны. После того как НАТО по инициативе Германии и Великобритании подключилось к координационной и организационной работе в рамках "Рамштайна", были созданы несколько ключевых механизмов, которые обеспечили непрерывность процесса.

Как работает новая система

Одним из них стал формат UDCG Leadership QUAD, в который входят Великобритания, Германия, Украина и НАТО. В этом формате встречи проходят либо на уровне министров обороны, либо на уровне их заместителей между заседаниями группы.

Кроме того, в штаб-квартире НАТО была создана UDCG Team – команда на уровне международного секретариата Альянса. Она в ежедневном режиме отслеживает взносы стран-партнеров: какую помощь они пообещали Украине и на каком этапе находится ее предоставление.

Еще одним элементом реформы стала UDCG Delivery Unit – рабочая группа экспертного уровня, в которую входят представители Великобритании, Германии, Украины, в частности сотрудники Миссии Украины при НАТО, а также международного секретариата Альянса. Ее заседания проходят еженедельно.

"Также есть UDCG Delivery Unit – рабочая группа экспертного уровня, куда входят представители Великобритании, Германии, Украины, в частности представители Миссии Украины при НАТО, а также международного секретариата НАТО. Здесь еженедельно проходят заседания, на которых также отслеживается выполнение всех обязательств, взятых странами на себя, и продолжается подготовка к следующим заседаниям "Рамштайна"", – пояснила Гетьманчук.

Таким образом, координация военной помощи Украине продолжается и между основными заседаниями UDCG, а выполнение обязательств партнеров отслеживается на постоянной основе.

Напоминаем, что ранее глава Миссии Украины при НАТО Альона Гетьманчук отмечала, что Альянс все больше рассматривает Украину не только как получателя помощи, но и как источник собственных оборонных возможностей. По ее словам, украинский боевой опыт и имеющиеся у страны способности могут в перспективе усилить европейскую составляющую НАТО и частично компенсировать возможности, которые сейчас обеспечивают США.

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