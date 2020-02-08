В НАТО заявили, что спутник России преследует американский на орбите

В НАТО заявили, что российский спутник преследует американский космический летательный аппарат на земной орбите. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Washington Examiner.

По данным источников в НАТО, небольшой спутник российского оборонного ведомства недавно синхронизировал свою орбиту и начал преследовать спутник-разведчик, который принадлежит Соединенным Штатам Америки.

Эксперты считают, что действия российского спутника нацелены на нанесение ущерба военной связи и службам геолокации США.

Как отметил представитель НАТО, российские и китайские космические аппараты все чаще маневрируют вблизи спутников США. Руководство Альянса видит в таких действиях угрозу для всех участников НАТО.

"До сих пор мы считали космос безопасным пространством. Это уже не так", - подчеркнул собеседник издания.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания SpaceX в конце января запустила на земную орбиту ракету-носитель Falcon 9 с еще 60 спутниками, предназначенными для обеспечения глобального интернета.

Также РБК-Украина писало, что 6 января SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 спутников Starlink в рамках проекта по созданию системы глобального интернета. Это был третий запуск спутников на орбиту в рамках проекта.