ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НАТО заявили, что спутник России преследует американский на орбите

Новости » Политика     08.02.2020 - 20:24
В НАТО заявили, что спутник России преследует американский на орбите
Иллюстративное фото (U. S. Air Force)

Действия российского спутника могут быть нацелены на нанесение вреда

В НАТО заявили, что российский спутник преследует американский космический летательный аппарат на земной орбите. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Washington Examiner.

По данным источников в НАТО, небольшой спутник российского оборонного ведомства недавно синхронизировал свою орбиту и начал преследовать спутник-разведчик, который принадлежит Соединенным Штатам Америки.

Эксперты считают, что действия российского спутника нацелены на нанесение ущерба военной связи и службам геолокации США.

Как отметил представитель НАТО, российские и китайские космические аппараты все чаще маневрируют вблизи спутников США. Руководство Альянса видит в таких действиях угрозу для всех участников НАТО.

"До сих пор мы считали космос безопасным пространством. Это уже не так", - подчеркнул собеседник издания.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания SpaceX в конце января запустила на земную орбиту ракету-носитель Falcon 9 с еще 60 спутниками, предназначенными для обеспечения глобального интернета.

Также РБК-Украина писало, что 6 января SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 спутников Starlink в рамках проекта по созданию системы глобального интернета. Это был третий запуск спутников на орбиту в рамках проекта.

Власти США отслеживают мигрантов с помощью геолокации их телефонов, - WSJ В Пентагоне объяснили установку ядерных ракет на подлодках
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америкиспутниккосмос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь