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У НАТО заявили, що супутник Росії переслідує американський на орбіті

Новини » Політика     08.02.2020 - 20:24
У НАТО заявили, що супутник Росії переслідує американський на орбіті
Ілюстративне фото (U.S. Air Force)

Дії російського супутника можуть бути націлені на нанесення шкоди

У НАТО заявили, що російський супутник переслідує американський космічний літальний апарат на земній орбіті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Washington Examiner.

За даними джерел в НАТО, невеликий супутник російського оборонного відомства нещодавно синхронізував свою орбіту та почав переслідувати супутник-розвідник, який належить Сполученим Штатам Америки.

Експерти вважають, що дії російського супутника націлені на нанесення шкоди військовому зв'язку та службам геолокації США.

Як зазначив представник НАТО, російські та китайські космічні апарати все частіше маневрують поблизу супутників США. Керівництво Альянсу бачить в таких діях загрозу для всіх учасників НАТО.

"Досі ми вважали космос безпечним простором. Це вже не так", - наголосив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX наприкінці січня запустила на земну орбіту ракету-носія Falcon 9 з ще 60 супутниками, призначеними для забезпечення глобального інтернету.

Також РБК-Україна писало, що 6 січня SpaceX вивела на орбіту нову партію з 60 супутників Starlink в рамках проекту зі створення системи глобальної інтернету. Це був третій запуск супутників на орбіту в рамках проекту.

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