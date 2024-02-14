У НАТО заявили про необхідність збільшити оборонне виробництво

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане наголосив, що альянсу потрібно пожвавити оборонну промисловість.

“Через два роки після початку агресивної війни Росії проти України абсолютно необхідно як для України, так і для євроатлантичної безпеки збільшити наше оборонне виробництво та оновити нашу оборонну промисловість”, - сказав заступник генсека.

Він також додав, що з липня минулого року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти приблизно на 10 мільярдів доларів, у тому числі на ракети Patriot та 155-міліметрові снаряди.

“У союзників єдиний набір сил. Тому нам необхідно забезпечити взаємодоповнюючий підхід до питань оборонно-промислового комплексу, який поважає компетенції НАТО, наприклад, у сфері встановлення стандартів і не створює бар'єрів між союзниками”, - сказав Джоане.

Допомога НАТО Україні

Раніше ми писали, що НАТО змінює свій підхід допомоги Україні у сфері озброєнь.

До речі, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорить із партнерами по НАТО підтримку України з боку США.