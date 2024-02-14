В НАТО заявили об необходимости увеличить оборонное производство

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ подчеркнул, что альянсу нужно оживить оборонную промышленность.

“Через два года после начала агрессивной войны России против Украины абсолютно необходимо, как для Украины, так и для евроатлантической безопасности, увеличить наше оборонное производство и оживить нашу оборонную промышленность”, - сказал заместитель генсека.

Он также добавил, что с июля прошлого года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласовало контракты примерно на 10 миллиардов долларов, в том числе на ракеты Patriot и 155-миллиметровые снаряды.

“У союзников единый набор сил. Поэтому нам необходимо обеспечить взаимодополняющий подход к вопросам оборонно-промышленного комплекса, который уважает компетенции НАТО, например, в области установления стандартов, и не создает барьеров между союзниками”., - сказал Джоанэ

Помощь НАТО Украине

Ранее мы писали, что НАТО меняет свой подход к помощи Украине в сфере вооружений.

К слову, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудит с партнерами по НАТО поддержку Украины со стороны США.