НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения за Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о новых американских беспилотниках Альянса Global Hawk, которые способны отслеживать происходящее в глубине России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verdens Gang.

По словам Столтенберга, данные беспилотники позволяют НАТО получить преимущество перед Россией и Китаем, которые не обладают подобными технологиями. Единственной страной, которая имеет эти технологии, являются США.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но они смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных с нами по соседству стран, и позволят намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы", - сказал генсек Альянса.

Также он отметил, что такие беспилотники позволили бы НАТО иметь больше информации во время российской агрессии в Украине в 2014 году и аннексии Крыма.

"Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия использовала военную силу на Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о происходившем", - сказал Столтенберг.

НАТО закупило пять Global Hawk, которые поступят на вооружение Альянса к 2022 году. Беспилотники способны летать без заправки по 30 часов на высоте 18 км. Радары позволяют получать четкие изображения с земли в радиусе 200 км.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что стратегический беспилотный ВВС США Global Hawk провел разведку у границ оккупированного Крыма. Также БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Также сообщалось, что в Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.