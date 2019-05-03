В НАТО сменился верховный главнокомандующий силами в Европе

Фото: Тод Уолтерс (nato.int)

Новым главнокомандующим стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

В Северо-атлантическом альянсе (НАТО) сменился верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Альянса.

Как сообщается, в пятницу, 3 мая, в штабе главного командования Объединенными силами НАТО в бельгийском Монсе состоялась церемония передачи полномочий верховного главнокомандующего ОВС в Европе.

Так, новым главнокомандующим ОВС НАТО в Европе стал генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс, который до этого был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке. Уолтерс сменил на этом посту Кертиса Скапаротти.

Напомним, ранее в Эстонии начались военные учения "Весенний шторм" с участием военных подразделений НАТО. Участие в военных учениях "Весенний шторм" примут также и украинские военные. До 17 мая военнослужащие будут проверять сотрудничество различных подразделений, а также сотрудничество на уровне подготовки к спецзаданий.

Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд Трастовых Фондов ради поддержки Украины.