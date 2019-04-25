НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины

Фото: НАТО (flickr.com/nato)

Средства пойдут на реабилитацию раненых украинских военных

Страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд трастовых фондов (ТФ) для поддержки Украины. Как информирует РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Правительственный портал".

В частности, в среду, 24 апреля, вице-премьер встретилась с руководителем проектов трастового фонда НАТО Фредериком Пежо. Обсуждались ТФ по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в АТО далее.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", - подчеркнул Пежо.

Он добавил, что будет продлено до 2021 года работу Трастового Фонда по медицинской реабилитации военнослужащих. Также будут выделены средства на реализацию ряда проектов.

Одним из таких станет передача от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), специального автобуса для реабилитационного центра для военнослужащих на спортивно-учебной базе Минобороны "Тисовец". Автобус оборудован для комфортной транспортировки раненых бойцов. Также будет передано медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.

Напомним, 20 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции".

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел беседу с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Он поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил новоизбранного президента посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время.