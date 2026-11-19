НАТО затвердило стратегію підтримки української науки: над чим працюють учені
Рада Україна - НАТО затвердила стратегію підтримки української наукової екосистеми. Документ передбачає допомогу дослідникам, розвиток наукової інфраструктури та розширення міжнародної співпраці.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.
Що передбачає стратегія
Стратегію затвердили 14 жовтня 2026 року. Вона має допомогти зберегти українські наукові команди та створити умови для продовження досліджень в Україні.
Серед основних напрямів документа:
- підтримка наукової спільноти;
- розвиток фізичної та цифрової дослідницької інфраструктури;
- посилення зв’язків між науковими установами;
- розширення можливостей для міжнародних наукових обмінів.
Стратегія також має сприяти реалізації Дорожньої карти співробітництва Україна - НАТО у сфері інновацій. Вона покликана посилити потенціал і стійкість української науки в умовах російської агресії.
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Над чим працюють українські вчені
Україна є найактивнішою учасницею програми НАТО "Наука заради миру і безпеки" (SPS). Українські наукові, дослідницькі та державні установи залучені до понад 35% усіх поточних заходів програми.
Разом із партнерами з країн Альянсу та держав-партнерів українські вчені працюють над більш ніж 70 науково-дослідними проєктами.
Дослідження охоплюють кілька напрямів, важливих для безпеки України:
- гуманітарне розмінування;
- захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз;
- протидію безпілотним повітряним системам;
- енергетичну безпеку.
За словами заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова, українські дослідники вже розробляють рішення, які можуть посилити спільну безпеку, зокрема у сфері розмінування та енергетичної стійкості.
У МОН також повідомили, що під час зустрічі з представниками програми SPS обговорили подальшу практичну підтримку українських учених. Окремо сторони розглянули можливість долучення НАТО до Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні.
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