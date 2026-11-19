НАТО утвердило стратегию поддержки украинской науки: над чем работают ученые
Совет Украина-НАТО утвердил стратегию поддержки украинской научной экосистемы. Документ предусматривает помощь исследователям, развитие научной инфраструктуры и расширение международного сотрудничества.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
Что предполагает стратегия
Стратегия была утверждена 14 октября 2026 года. Она должна помочь сберечь украинские научные команды и создать условия для продолжения исследований в Украине.
Среди основных направлений документа:
- поддержка научного сообщества;
- развитие физической и цифровой исследовательской инфраструктуры;
- усиление связей между научными учреждениями;
- расширение возможностей для международных научных обменов.
Стратегия также должна способствовать реализации Дорожной карты сотрудничества Украина - НАТО в сфере инноваций. Она призвана усилить потенциал и устойчивость украинской науки в условиях российской агрессии.
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Над чем работают украинские ученые
Украина является активной участницей программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" (SPS). Украинские научные, исследовательские и государственные учреждения привлечены более чем к 35% всех текущих мероприятий программы.
Вместе с партнерами из стран Альянса и государств-партнеров украинские ученые работают над более чем 70 научно-исследовательскими проектами.
Исследования охватывают несколько направлений, важных для безопасности Украины:
- гуманитарное разминирование;
- защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
- противодействие беспилотным воздушным системам;
- энергетическую сохранность.
По словам заместителя министра образования и науки Дениса Курбатова, украинские исследователи уже разрабатывают решения, которые могут усилить общую безопасность, в частности, в сфере разминирования и энергетической устойчивости.
В МОН также сообщили, что во время встречи с представителями программы SPS обсудили дальнейшую практическую поддержку украинских ученых. Отдельно стороны рассмотрели возможность вступления НАТО в Международную коалицию по поддержке науки, исследований и инноваций в Украине.
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Ранее мы писали о том, что недавно еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины по пути в ЕС. В ней она отметила значительные реформы и выполнение условий для открытия трех переговорных кластеров.