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НАТО засуджує невибіркові удари росіян по цивільній інфраструктурі України

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Понеділок 10 жовтня 2022 15:20
НАТО засуджує невибіркові удари росіян по цивільній інфраструктурі України Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

НАТО засудило масований ракетний обстріл російських окупантів по мирних містах України 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга у Twitter.

Сьогодні Столтенберг провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час розмови генсек засудив "жахливі та невибіркові удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні".

Він також заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати відважний український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Кулеба після закінчення розмови зі Столтенбергом також зазначив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг засудив російські удари та запевнив, що подвоює зусилля для співпраці з союзниками щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони та обладнанням для вирішення проблем з постачанням електроенергії", - написав він.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку росіян.

Зазначимо, що російський диктатор Путін визнав масовані удари по Україні і заявив, що Росія нібито завдає удари "високоточною зброєю" по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку в Україні.

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