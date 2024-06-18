НАТО занепокоєне можливою підтримкою ядерної та ракетної програм КНДР з боку РФ

За його словами, російську війну проти України підтримують Китай, Північна Корея та Іран, які всі хотіли побачити провал Альянсу.

"Ми, звичайно, також занепокоєні потенційною підтримкою, яку Росія надає Північній Кореї, коли справа доходить до підтримки її ракетних і ядерних програм", - сказав Столтенберг.

Ставлення Китаю до війни в Україні

Він сказав, що це, а також підтримка Китаєм військової економіки Росії показали, як проблеми безпеки в Європі пов'язані з Азією, і додав, що на саміті НАТО наступного місяця у Вашингтоні буде спостерігатися подальше зміцнення партнерських відносин альянсу з Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю і Японією. Столтенберг заявив, що на якомусь етапі для Китаю мають бути наслідки.

"Вони не можуть продовжувати підтримувати нормальні торговельні відносини з країнами Європи і водночас розпалювати найбільшу війну, яку ми бачили в Європі з часів Другої світової війни", - сказав він.

Столтенберг сказав, що ще занадто рано говорити про те, якими можуть бути ці наслідки, але це має бути проблема, яку нам потрібно вирішити.