НАТО обеспокоено возможной поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР со стороны РФ

НАТО обеспокоено поддержкой, которую Россия может оказать ракетным и ядерным программам Северной Кореи.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, российскую войну против Украины поддерживают Китай, Северная Корея и Иран, которые все хотели увидеть провал Альянса.
"Мы, конечно, также обеспокоены потенциальной поддержкой, которую Россия оказывает Северной Корее, когда дело доходит до поддержки ее ракетных и ядерных программ", - сказал Столтенберг.
Он сказал, что это, а также поддержка Китаем военной экономики России показали, как проблемы безопасности в Европе связаны с Азией, и добавил, что на саммите НАТО в следующем месяце в Вашингтоне будет наблюдаться дальнейшее укрепление партнерских отношений альянса с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. Столтенберг заявил, что на каком-то этапе для Китая должны быть последствия.
"Они не могут продолжать поддерживать нормальные торговые отношения со странами Европы и одновременно разжигать самую большую войну, которую мы видели в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.
Столтенберг сказал, что еще слишком рано говорить о том, какими могут быть эти последствия, но это должна быть проблема, которую нам нужно решить.
Российский диктатор Владимир Путин решил посетить КНДР. При этом The Washington Post считает, что это может быть связано с поиском оружия для войны против Украины.
Сегодня же Военно-морской флот Российской Федерации начал большие учения в Тихом океане на фоне визита диктатора в Северную Корею.
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